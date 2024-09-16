مصطفى كامل يوجه رسالة لعمرو دياب
قال الفنان مصطفى كامل إن الفنان عمرو دياب استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا بين أبناء جيله.
مؤتمر الموسيقيين
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مقر نقابة المهن الموسيقية: “عمرو دياب قدر أن يقفز قفزة بين أبناء جيله، واستطاع أن يحقق النجاح الكبير، بينما كان هناك أيضا أبناء من جيله تراجعوا وتكاسلوا”.
مضيفًا: “الشرفاء والفنانون الحقيقيون يستحقون منا كل التقدير والاحترام.. أما الكسالى والمتراجعون لا يجب وضعهم فى الحسبان مرة أخرى حتى وإن عظم تاريخهم”.
وبدأ المؤتمر بالإعلان عن موارد النقابة المالية والطفرة المالية الكبيرة، التي حققتها نقابه الموسيقيين خلال عامين منذ تولى مصطفى كامل منصب النقيب العام.
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