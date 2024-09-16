مصطفي كامل:"الموسيقيين" كانت مليئة بالفساد ورصيدها الآن 303 ملايين جنيه

قال الفنان مصطفي كامل مش بحب تغير المبادئ وأبو يا معلمني الانضباط والرضا واتربيت علي مبادئ من أبرزها أن لا أرخص اسمي واقدر قيمتي على نحو جيد.

مؤتمر الموسيقيين

و أضاف خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النقابة لاستعراض أرصدة الموسيقيين منذ توليه منصب النقيب قائلا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيظلمني في غيبتي مع إن حياتي كلها شغل وبس وبحب أكون في عون للناس اللي حواليا وعمري ما غيرت مبدئي ولما تيجي تدير مؤسسة بحجم نقابة الموسيقيين، فيه ناس مش عارفه قيمة هذه النقابة.

وتابع:" الكيان دا يعتبر أهم كيان موسيقي في الوطن العربي ومن بداية وجودي كنت بحارب الفساد، والنقابة كانت مكان لا يليق و كان فيها فساد قبل أن أتولى منصب النقيب ومش عايز أمشي غير لما أخلي النقابة قصر ودلوقتي النقابة بها 303 مليون جنيه خلال سنتين وهزود المعاش 10%.