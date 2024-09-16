الإثنين 16 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مصطفي كامل:"الموسيقيين" كانت مليئة بالفساد ورصيدها الآن 303 ملايين جنيه

مصطفي كامل،فيتو
مصطفي كامل،فيتو

قال الفنان مصطفي  كامل  مش بحب تغير المبادئ وأبو يا معلمني الانضباط والرضا واتربيت علي مبادئ من أبرزها أن لا أرخص اسمي واقدر قيمتي على نحو جيد.

مؤتمر الموسيقيين

و أضاف خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النقابة لاستعراض أرصدة الموسيقيين منذ توليه منصب النقيب قائلا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيظلمني في غيبتي مع إن حياتي كلها شغل وبس وبحب أكون  في عون للناس اللي حواليا وعمري ما غيرت مبدئي  ولما تيجي تدير مؤسسة بحجم نقابة الموسيقيين، فيه ناس مش عارفه قيمة هذه النقابة.

وتابع:" الكيان دا يعتبر أهم كيان موسيقي في الوطن العربي ومن بداية وجودي كنت بحارب الفساد، والنقابة كانت مكان لا يليق  و كان فيها فساد قبل أن أتولى منصب النقيب ومش عايز أمشي غير لما أخلي النقابة قصر ودلوقتي النقابة بها 303  مليون جنيه خلال سنتين وهزود المعاش 10%.

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الفنان مصطفي كامل مصطفي كامل موقع فيتو

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