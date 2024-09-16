مصطفي كامل يكشف سبب تأسيس أم كلثوم لـ نقابة المهن الموسيقية
عقد الفنان مصطفي كامل نقيب نقابة المهن الموسيقية مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر النقابة للإعلان عن موارد النقابة المالية والطفرة المالية الكبيرة التي حققتها نقابة الموسيقيين خلال عامين منذ تولى مصطفى كامل منصب النقيب العام.
المؤتمر الصحفي لـنقابة الموسيقيين
وفى مستهل المؤتمر الصحفي قال مصطفي كامل:" نقابة المهن الموسيقية أتأسست شهر 9 يوم 11 والنهاردة عدي 80 سنة، واللي أسسها السيدة أم كلثوم، علشان حقوق الموسيقيين
وأضاف مصطفي كامل:" خفيت من المداخلات علشان فيه ناس ليل نهار تتكلم علي الحاجات الشخصية ومن وأنا صغير اتربيت علي الناس القديرة زي وردة وعفاف راضي ونقابة المهن الموسيقية بتعول أكثر من 1000 موسيقي.
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