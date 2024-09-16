الإثنين 16 سبتمبر 2024
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محافظات

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بقنا غدا

الكهرباء
الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، عن انقطاع التيار الكهربائي عن قرية الرحمانية قبلى، وذلك غدا الثلاثاء من الساعه 5 صباحا وحتى 7 صباحا لإجراء أعمال صيانة دورية.

وفي سياق منفصل كرم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عددًا من العاملين بديوان عام محافظة قنا والوحدات المحلية للمراكز والمدن من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2023-2024، وذلك لتمثيلهم المشرف وأدائهم المتميز، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم الوظيفية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد.

تحقيق الأهداف الاستراتيجية

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية التدريب ودوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدًا بالمتميزين من أبناء المحافظة في كافة التخصصات، والذين كانوا خير سفير لها بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة، موضحا أنه تم تكريم 11 موظفا من العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن، الذين حصلوا على المراكز الأولى، كما تم تكريم مدير إدارة الموارد البشرية، ومسئول التدريب بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

نقل الخبرات والمعارف

ووجه "عبد الحليم" المكرمين بضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على البرامج لأقرانهم في العمل، لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب، وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة أن يحذوا حذوهم من خلال البحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم، مما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

 

من جانبهم أعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم نظرًا لجهودهم وتميزهم، مؤكدين جاهزيتهم للمساهمة في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في ضوء ما تم تحصيله من خبرات علمية وعملية خلال الدورات التدريبية.

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استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الرحمانية قبلي الكهرباء بقنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى حازم عمر نائب محافظ قنا شمال محافظة قنا

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