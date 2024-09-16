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بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الأهلية

بدء الكشف الطبي على
بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد

بدأ  الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين  ببرامج جامعة جنوب الوادي الأهلية، بمحافظة قنا للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م، وذلك تحت رعاية  الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

 

 برنامج العلاج الطبيعي     
وقال الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية أنه تم تخصيص اليوم الأول  لطلاب برنامج العلاج الطبيعي اليوم الاثنين ١٦ /٩ /2024.

برنامج الصيدلة
واضاف انه تم تخصيص اليوم التالي لطلاب برنامج الصيدلة يوم الثلاثاء ١٧ /٩ / ٢٠٢٤ وطلاب برنامج التمريض يوم الأربعاء ١٨ /٩ / ٢٠٢٤ أما بالنسبة لطلاب برنامج الهندسة يوم الخميس ١٩ /٩ /٢٠٢٤ والكشف الطبي لطلاب برنامج الحاسبات والمعلومات يوم الأحد ٢٢ /٩ / ٢٠٢٤ وبرنامج الألسن إنجليزي وفرنسي يوم الاثنين ٢٣ /٩/ ٢٠٢٤.


واضاف ان مواعيد الكشف الطبي بالنسبة لطلاب برنامج الطب والجراحة يوم الثلاثاء ٢٤ /٩ / ٢٠٢٤ وبرنامج العلوم الإدارية والمالية يوم الاربعاء ٢٥ /٩ / ٢٠٢٤

وإشار الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة أن مكان انعقاد الكشف الطبي فى مركز (صحتك) بكلية الطب البشرى الحكومية.

مشيرا إلى نشر  فيديو توضيحي لإجراءات الكشف الطبي على صفحة جامعة جنوب الوادي الأهلية.

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