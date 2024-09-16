الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس سنة مع الشغل لمتهمين اثنين في أحداث "عنف عابدين"

الحبس سنة مع الشغل
الحبس سنة مع الشغل لمتهمين إثنين في أحداث "عنف عابدين"

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة فى مجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف عابدين.

حيث قضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وبراءتهما من تهمة القتل العمد والشروع فيه وحيازة وإحراز الأسلحة والأدوات المضبوطة.

وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة تبدأ من انتهاء المدة المقضي بها.

وهي القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والتى وقعت فى ذكرى أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولى ومحمود زيدان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المستشار محمد السعيد الشربيني تهمة القتل العمد جنايات عابدين مجمع محاكم بدر مراقبة الشرطة مقتل سيد وزة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 11 متهما في خلية الطلاب

تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري

تأجيل استئناف المتهمين في رشوة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم لأكتوبر

جنايات المنيا تبرئ مدرسا من جناية اتجار في النقد الأجنبي

حجز صاحب معرض وشقيقه للاتجار بـ سيارات المعاقين بالقاهرة

تفاصيل جلسة الحكم على سفاح التجمع.. الجنايات تقضي بالإعدام شنقًا.. تأمر بحذف مقاطع الفيديو الخاصة بالجثث من جميع أجهزة المتهم

الإعدام لـ سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات (فيديو وصور)

وصول سفاح التجمع المحكمة للنطق بالحكم

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

بعد إخلاء سبيل اللاعب، مرتضى منصور يوجه رسالة لأسرة ضحية أحمد فتوح

منطوق قرار جنايات مطروح بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

سيراميكا كليوباترا يحصل علي خدمات لاعب الأهلي علي سبيل الإعارة

منوعات

المزيد

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية