الحبس سنة مع الشغل لمتهمين اثنين في أحداث "عنف عابدين"

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة فى مجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف عابدين.

حيث قضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وبراءتهما من تهمة القتل العمد والشروع فيه وحيازة وإحراز الأسلحة والأدوات المضبوطة.

وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة تبدأ من انتهاء المدة المقضي بها.

وهي القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والتى وقعت فى ذكرى أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولى ومحمود زيدان.