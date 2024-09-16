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محافظات

الكشف على 763 مواطنا بقافلة طبية في دشنا بقنا

قافلة،فيتو
قافلة،فيتو

 أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، عن نجاح القافلة الطبية والتي أقيمت بقرية العطيات بمركز دشنا، في تقديم خدماتها لـ ٧٦٣ مواطنا.

وأوضح الدكتور محمد أن القافلة استفاد منها ٢٥٥ موطنا بعيادة الباطنة، ٤٣ مواطنا بعيادة الجراحة، ٣٦ بعيادة النساء، فيما استفاد من خدمات القافلة ٢٦٣ طفلا بعيادة الأطفال، ١٣٨ بعيادة الرمد و٢٨ تنظيم الأسرة مضيفًا إلي عمل تحليل دم لـ ٢٨ مواطنا، ٢٤ بمعمل المتوطنة.

 

فيما تم عقد ندوات التثقيف الصحي في التوعية عن الأمراض المزمنة وطرق التعامل معها والمبادرات الرئاسية وأهمية الاستفادة منها، وقد استفاد ٦٩ مواطنا من تلك الندوات التثقيفية.

 

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قنا وزارة الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة بقنا مركز دشنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق

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