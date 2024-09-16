قرار عاجل من النيابة في اتهام الراقصة صوفيا بنشر الفسق والفجور

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في اتهام الراقصة الشهيرة والتيكتوكر صوفيا لورين، بنشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي الهاتف الخاص بها، وإرسال مقاطع الفيديو المسجلة على الأسطوانات المدمجة – CD – المرفقة بالبلاغات المقدمة، إلى خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها، وإعداد تقرير وافي عنها.

التحقيق مع الراقصة صوفيا لورين بتهمة نشر الفسق والفجور

وكشفت التحريات حول القضية، عن أن المتهمة تدعى صوفيا، استغلت مواقع التواصل الاجتماعي، في نشر فيديوهات لها مخلة تستعرض فيه أجزاء حساسة من جسدها على السوشيال ميديا.

كانت مأمورية من مباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية ألقت القبض على الراقصة الشهيرة والتيكتوكر صوفيا لورين في ملهى ليلي بالعجوزة.