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سياسة

"الصحفيين" تنظم حلقة بحثية لإعداد تقرير الحريات

محمود كامل، وكيل
محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين للحريات، فيتو

تنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنة الحريات حلقة بحثية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين حول خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، وذلك غدا الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 10 صباحًا في القاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بالدور الثالث في مقر النقابة.

 

إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين

ويشارك في الحلقة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من الصحفيين أعضاء لجنة الحريات، ومحامون، وباحثون من المهتمين بدعم الحريات الصحفية.

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