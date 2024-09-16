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سياسة

اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين غدًا

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، إلى الجمعية العمومية غير العادية، ظهر غد الثلاثاء، إعمالا بنص المواد ٧٧ حتى ٨٥ من قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤.

الاجتماع غير العادية لصندوق التكافل الاجتماعي 

 يكون النصاب الأول صحيح بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة بحضور ألف عضو على الأقل أو ٢٥٪؜ الجمعية العمومية للصندوق، ولا يجوز لمن لم تتجاوز عضويتهم ٦ أشهر الحضور.

 

مجلس "التكافل" يعتمد تشكيل هيئة المكتب.. ويؤجل تحصيل الزيادة المقررة فى الاشتراكات

 ويذكر أن  مجلس إدارة صندوق التكافل، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عقد اجتماعه  25 أغسطس الماضي، وأسفر عن القرارات التالية:

أولًا- تشكيل هيئة المكتب:
تم التوافق بين أعضاء المجلس على تعيين الزميل بدوي طه، أمينًا للصندوق، ويكون له حق التوقيع مع خالد البلشى رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ثانيًا- موعد تطبيق الدراسة الاكتوارية:
قرر مجلس الإدارة تأجيل تحصيل الزيادة المقررة فى الاشتراكات، التى أقرتها الدراسة الاكتوارية المعتمدة من الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضى، وتجميد كل ما يترتب عليها من آثار، لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، التى دعا لها رئيس مجلس إدارة الصندوق يوم 17 سبتمبر المقبل، لإعادة النظر فى موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية، التى جاءت استجابة لمطالب عدد من الزميلات، والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.

وخاطب مجلس إدارة الصندوق كل المؤسسات الصحفية القومية، بتأجيل تحصيل فروق الاشتراكات حتى الانتهاء من عقد الجمعية العمومية الطارئة.

ثالثًا- إجراءات تنظيمية:
فى إطار الحرص على الشفافية، وإعلان كل الحقائق والقرارات الخاصة بالصندوق، لأعضاء الجمعية العمومية، قرر مجلس إدارة الصندوق ما يلى:

ـ تدشين صفحة رسمية على فيسبوك لإعلان كل القرارات، والبيانات الرسمية الخاصة باجتماعات المجلس لأعضاء الجمعية العمومية.

ـ عمل جروب مغلق على فيسبوك، تقتصر عضويته على أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، للرد على كل استفسارات وتساؤلات الزملاء، للمحافظة على التواصل الدائم بين أعضاء الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة.

ـ إعداد نشرة شهرية تتضمن كل القرارات والأنشطة الخاصة بالصندوق، وإعلانها للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

ـ بدء حملة لطرق الأبواب من جانب أعضاء مجلس الإدارة، تتضمن زيارة أعضاء الجمعية العمومية فى مؤسساتهم، للرد على أى استفسارات، والسعي لزيادة عدد المشتركين فى الصندوق، بما يضمن تعظيم الموارد المالية.

ويؤكد مجلس إدارة صندوق التكافل أن جميع القرارات الخاصة بالجمعية العمومية، أو موارد الصندوق تتم وفقًا لقانون التأمين الموحد، واللائحة المنظمة لعمل الصندوق، كما أن جميع أعضاء المجلس يعملون بشكل تطوعى دون تقاضى أى مبالغ مالية نظير جهدهم.

كما يشدد المجلس على أنه لا نية إطلاقًا لمد سن استحقاق الميزة التكافلية المقررة عند الخروج على المعاش إلى 65 عامًا، ولم يتم التطرق إلى تلك النقطة نهائيًا من جانب أعضاء المجلس، موضحًا أنه من حق جميع الزملاء صرف المستحقات المقررة عند الوصول لسن المعاش وهو 60 عامًا.

 

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اجتماع صندوق التكافل بنقابة الصحفيين صندوق تكافل الصحفيين تكافل الصحفيين

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