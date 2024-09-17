الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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سياسة

6 مزايا للفلاح فى قانون الموارد المائية والرى الجديد

قانون الرى،فيتو
قانون الرى،فيتو

 يعتبر  قانون الري والموارد المائية من أهم القوانين التى منحت المزيد من المزايا للفلاح المصري، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الفلاح المصري.
 

مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية

وجاءت تلك المزايا كالتالي:
1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.

 

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