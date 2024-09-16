السيسي يتسلم هديتين تذكاريتين من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف

تسلم الرئيس السيسي هديتين تذكاريتين من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وذلك خلال حفل المولد النبوي الشريف.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف صباح اليوم الإثنين بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات الدينية ولفيف من مختلف فئات الشعب وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وبدأت احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في افتتاح الاحتفالية للتعريف بسيرة النبي العطرة وفضل الاحتفال بهذه الذكرى.

وشهدت الاحتفالية تكريم الرئيس السيسي عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.

كما ألقى فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كلمة عن فضائل وأخلاق الرسول الكريم.

كما ألقى الرئيس السيسي كلمة فى ختام الحفل عن الأخلاق الكريمة للرسول وبناء الإنسان.