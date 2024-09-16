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محافظات

قبل أيام من بدء العام الدراسي، 5 % فقط نسبة الإشغال بشواطئ الإسكندرية (صور)

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

 شهدت شواطئ وطريق كورنيش البحر بالإسكندرية، اليوم الإثنين،  إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين وزوار المحافظة، وسط هدوء نسبي للأمواج فى القطاعين الشرقي والغربي وطقس حار وارتفاع لدرجات الحرارة بالمحافظة.

 

وحرص مسئولو الشواطئ على إجراء جولات ميدانية بالشاطئ، لمتابعة التزام العاملين وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التشديد على عدم إلقاء القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى للشواطئ في الإسكندرية.

 وأكدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن هناك هدوءا نسبيا للأمواج في القطاع الشرقي، وتم رفع الرايات الخضراء، وفي القطاع الغربي والعجمي تم رفع الرايات الصفراء مع اتباع التعليمات مع فريق الإنقاذ. 

ونبهت إدارة السياحة والمصايف على المصطافين بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات التي منها الإبلاغ عن المطالبة بدفع الإكراميات إلى جانب الاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ وعمل برج المراقبة حتى لا يحدث حالات غرق. 

 

وفى سياق متصل،  حرص أهالى المحافظة على تناول المياه المثلجة والمشروبات المتنوعة للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة ومواجهة الطقس الحار في الميادين والشوارع العامة. 

 

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اوقاف الاسكندرية اخبار شواطيء الإسكندرية

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