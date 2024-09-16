التحفظ على طالب دهس موظفًا بطريق الأوتوستراد
قررت النيابة العامة التحفظ على طالب متهم بدهس موظف على طريق الأوتوستراد، وذلك لمدة ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.
كان قسم شرطة الخليفة قد تلقى بلاغًا بشأن حادث تصادم أدى إلى وفاة شخص على طريق الأوتوستراد، وعند الانتقال إلى موقع الحادث وفحصه، تبين أن الموظف، الذي كان يعبر الطريق في منطقة تابعة لقسم شرطة البساتين، صدمته سيارة مجهولة، ولاذت بالفرار، وأسفر الحادث عن إصابة الموظف بجروح قاتلة أدت إلى وفاته.
بإجراء التحريات اللازمة تبين أن الطالب المقيم في دائرة قسم شرطة المعادي هو المتسبب في الحادث، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم القبض على الطالب والسيارة المتورطة في الواقعة.
وخلال التحقيقات اعترف الطالب بارتكابه الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية.
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