إصابة 14 شخصا بحادث انقلاب سيارة في المنيا

أصيب 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وجار نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا غرب كوبري أبو شناف أمام واحة الأنبا أنطونيوس بالمنيا، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 14 شخصا، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا بعزبة البكل التا إداريا لقرية طوه بمركز المنيا.

مستشفى المنيا العام

جار نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.