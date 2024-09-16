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محافظات

من الإعدام إلى المؤبد، تخفيف عقوبة المتهم بقتل زوجته ونجلته بالمنيا

المحكمة، فيتو
المحكمة، فيتو

 أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا، حكما بقبول الاستئناف وتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد لعامل مقيم بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة، وذلك بتهمة قتل زوجته وطفلته وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات "فاس".

 

تخفيف عقوبة المتهم بقتل زوجته ونجلته بالمنيا

 وأصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا حكما بقبول الاستئناف وتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد لعامل مقيم بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، رئيس المحكمة، وأصدرت حكمها بتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد لعامل مقيم بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة، وذلك بتهمة قتل زوجته لسوء عشرتها نفورا منه وبغضا له، وقتل طفلته خوفا من افتضاح أمره لمشاهدتها واقعة القتل.

المؤبد لقاتل زوجته وطفلته بالمنيا

وتعود أحداث الواقعة إلى مارس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة "نورا.ك" 28 سنة ربة منزل، وطفلتها "سارة.ر" 4 سنوات داخل منزلهما داخل إحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

 

أنهى حياة زوجتة وطفلته بآلة حادة في المنيا 

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام "راشد.م"  36 سنة عامل، زوج المجني عليها، ووالد الطفلة، بإنهاء حياة زوجته وطفلته بآلة حادة "فاس". 

وبسؤال المتهم، أكد أنه عقد النية على قتل زوجته، لسوء عشرتها معه ونفورا منه وتغضبا له، فقام بتكليف ابنتيه الآخرتين بالذهاب خارج المنزل، للتسوق، وما انفرد بها وإلى جوارها المجني عليها الثانية نجلتهما حتى انهار على رأسها ضربا بضربات قاسيات باستخدام الأداة تالية الوصف "فاس" فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ما أن فرغ من ارتكاب جريمته، كما قام المتهم بقتل نجلته خوفا من افتضاح أمرة.

وتم القبض على المتهمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

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