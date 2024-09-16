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رياضة

جوميز يكلف معاونيه بهذا الملف

جوميز
جوميز

 كلف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتجهيز تقرير عن أبرز ملاحظاتهم عن فريق الشرطة الكيني قبل مواجهتهم يوم الجمعة القادمة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء غدًا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين قادمة من العاصمة الكينية نيروبي، عقب مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وكان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

 

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