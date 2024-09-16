سعيكم مشكور.. فؤاد المهندس يتجه للتليفزيون بعد تعثر المسرح وابتعاده عن أدوار البطولة بالسينما.. تألق في عدد من المسلسلات.. وحكاية فوازير الأطفال

بعد تعثر الحركة المسرحية فى مصر أوائل الثمانينات وازدياد شعبية التليفزيون، اتجه الفنان فؤاد المهندس إلى التمثيل للتليفزيون نظرا لاتجاه كثير من الممثلين والمنتجين إلى الدراما إلى جانب المسرح والسينما، حتى أنه قدم فوازير رمضان للتليفزيون أكثر من عشر سنوات فى فوازير تمثيلية بعنوان "عمو فؤاد" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا عند الصغار والكبار.

احتفلنا منذ أيام بمئوية ميلاد الفنان فؤاد المهندس ونحتفل اليوم بذكرى رحيله حيث رحل فى مثل هذا اليوم عام 2006.

العتبة جزاز فى الإذاعة

بدأ فؤاد المهندس أولا التمثيل للإذاعة نهاية الستينات بمسلسلين شهيرين هما العتبة جزاز وشنبو فى المصيدة مع رفيقة مشواره الفنانة شويكار، اتجه بعدها إلى التليفزيون عام 1970 فى دور صغير جدا بمسلسل " متاعب المهنة " حيث أدى فيه دور حسيب بديع الأيوبى.

فؤاد المهندس وشويكار

بدأ فؤاد المهندس ببطولة العمل الدرامى عام 1975 بمسلسل " أرض النفاق " الذى سبق وقدمه للسينما وحقق نجاحا كبيرا عن قصة يوسف السباعى، اخراج ابراهيم الشقنقيرى، وهو مسلسل يلقى الضوء على انتشار سلبيات فى المجتمع الانفتاحى من أهمها النفاق من خلال تناول البطل الرئيسى فؤاد المهندس حبوب الكذب ليبرز كل صفة من الصفات السائدة فى المجتمع.

دور مميز فى الدنيا لما تلف

كان من التجارب المميزة فى التليفزيون للفنان فؤاد المهندس عام 1977 مسلسل " الدنيا لما تلف " وعدد حلقاته سبعة حلقات للكاتب بهجت قمر بطولة شويكار،حسن مصطفى، نظيم شعراوي، إسعاد يونس، حسن عابدين، وأحمد راتب، وصفه النقاد بأنه واحد من أنجح الأعمال الدرامية في تلك الفترة، مما دفع التلفزيونات العربية لشرائه وعرضه على شاشاتها، وجعل المهندس يشعر بسعادة كبيرة، تعوض الإخفاق المتتالي الذي تعرض له في السينما والمسرح.

فؤاد المهندس فى ارض النفاق



ففى عام 1980 قام الفنان فؤاد المهندس ببطولة مسلسل " عيون " من تأليف بهجت قمر، إخراج إبراهيم الشقنقيري، فى دور مختار الاسكندرانى الذى يعانى من مشكلة المشى اثناء النوم، وتجد زوجته في أحد جيوبه صورة لفتاة جميلة تم اغتيالها في جريمة غامضة، فتبدأ الشكوك حوله، ويقوم خطيب ابنته (حيرم) بمساعدته، وعرضه على طبيب نفسي للتأكد من حالته ومعالجته، وشاركت في بطولة المسلسل يونس شلبي، سناء جميل، منتصر بالله، شيرين وتعلق شيرين على عملها مع المهندس فقالت:كانت أسعد أوقات حياتي وإحنا في تصوير مسلسل عيون، وأستاذ فؤاد المهندس يعلمك الالتزام والوقار وكان في مبادئ وقيم، ماينفعش أبدا بابا يدخل وأنا زي الشباب دلوقتي نايمة ممددة، لازم أهب واقفة لما والدي يدخل.

فوازير الكبار والصغار عمو فؤاد

وفى منتصف الثمانينات قدم فؤاد المهندس الفوازير التمثيلية " عمو فؤاد " على مدى اعوام بعناوين مختلفة منها: عمو فؤاد، رايح يصطاد، أهو جه ياولاد، ويا الاعداد، ضرب التليفون، بيلف بلاد، راجع ياولاد، عمو فؤاد والسياحة، رئيس تحرير،رجل أعمال، والدليل الوحيد، وكنوز الارض، عمو فؤاد ادانا ميعاد وغيرها.

فؤاد المهندس

وفى عام 1986 تفوق الفنان فؤاد المهندس على نفسه بمسلسل "أزواج لكن غرباء"، بالعمل مع المخرج حمادة عبد الوهاب، والفنانة سناء جميل، وفى عام 1987 اجتمع العملاقان الكوميدييان وابطال برنامج ساعة لقلبك منذ بدايتهما فى مسلسل " توتة توتة " حققا فيه نجاحا كبيرا.

اللعبة المجنونة منافسة ضاحكة

فى عام 1991 قدم فؤاد المهندس مسلسل اللعبة المجنونة الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي حول رجل غني يستخدم أمواله لفعل أي شيء ولو تافها، وزوجته تنافسه في انتخابات مجلس الشعب ويعمل كل منهما لحساب مصلحته فى منافسة ضاحكة،

ومع شيرين وماجد المصرى قدم الفنان فؤاد المهندس مسلسل " أحلام العصافير " عام 1997 للمخرج أحمد بدر الدين فى دور شوقى حيث ظهر "المهندس" بدور "شوقي" الذي يتعرض لمواقف وظروف كوميدية ضاحكة.

فؤاد المهندس فى أحد أدواره

وفى عام 1998 قدم فؤاد المهندس مسلسل " سعيكم مشهور " اخراج حسن حافظ قدم فيه دور الاستاذ شوكت الأعزب الذى لم يتزوج طوال حياته وهو ناظر المدرسة المحال الى المعاش الذى يفاجأ أثناء صرف معاشه كعادته، بعدم وجود اسمه بحجة انه متوفى وتوقف صرف معاشه واقرار ابنائه بوفاته، ويدخل في معارك ليكتشف أنه فقد بطاقته الشخصية منذ زمن، واستغلها آخر وتزوج بها، وبوفاته اكتسبت الزوجة وأبنائها المعاش، وتحدث المفارقات الكوميدية الساخرة لتنتهي المشكلة بزواجه من هذه السيدة.

روبابيكيا آخر أعماله الدرامية

وفى عام 2000 ومع المخرج حسين عمارة والفنانة كريمة مختار قدم فؤاد المهندس دور شحاتة فى مسلسل " روبابيكيا " تهبط ثروة فجائية علي شحاتة بعد أن كان بائع روبابيكيا، فتتغير حياته ويعمل بالمقاولات ويهجر عائلته ويتزوج فتاة جميلة في سن ابنته هى ميرنا وليد وتنجب له ولدا، وفي يوم السبوع، يخرج بسيارته في حالة انفعال بسبب شكه في نسب المولود ويصاب بفقدان الذاكرة ويعيش في الشارع متسولا لسنوات طويلة حتى يعثروا عليه بالصدفة وهو فاقد الذاكرة.