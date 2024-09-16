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مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بـ صحراوي المنيا

انقلاب ميكروباص,
انقلاب ميكروباص, فيتو

لقى شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرين  اليوم  إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين والجثة إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا  من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا أمام مدخل قرية تونا الجبل التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث بالمنيا 


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة. 


وتسبب الحادث في مصرع عادل جمعة عيد، 36 سنة، عامل، مقيم بمركز دير مواس، واصابة 6 اخرين  وهم:  محمود جمال احمد، 20 سنة، فادية احمد عكاشة، 45 سنة، مروان محمد ابو الوفا، 6 سنوات،  امنية محمد، 17سنة، واحمد فتحي محمد، 35 سنة، ورمضان ابراهيم محمد، 45 سنة.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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