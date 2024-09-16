زيادة غير منطقية، تحرك برلماني لفرض سقف لأسعار الإيجار السكني

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم باقتراح برغبة، في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، والذي يبدأ أعماله الشهر المقبل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، لفرض سقف للإيجار السكني في مصر يتضمن حدا أدنى وحدا أقصى للإيجارات، نتيجة تضرر الملايين من المواطنين في مصر من الارتفاعات المبالغ فيها وغير المنطقية.

ارتفاع أسعار الإيجار السكني بشكل مبالغ فيه

وقالت النائبة: هناك واقع يعيشه الكثير من المصريين يوميًا في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، وهو ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بشكل كبير ومبالغ فيه، بسبب استضافة مصر ما يزيد على 10 ملايين ضيف، وكان لهذه الأعداد الكبيرة دور رئيسى فى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية.

المستأجرون معرضون للطرد في أي وقت

وأشارت إلى أن المواطن المصرى الذى يستأجر شقة للإقامة فيها مع أسرته، أصبح معرضا فى أى وقت إما للطرد منها أو رفع قيمة الإيجار بشكل لا تتحمله قدرات المستأجرين المصريين، وتحولت المسألة للاستثمار من جانب ملاك العمارات.

وأكدت أنه زادت القيمة الإيجارية بنسب حدها الأدنى 120% فى مناطق مثل أكتوبر وفيصل والهرم، ووصلت في الدقي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر والشيخ زايد إلى نحو 300%، وهذه النسب الكبيرة فى قيمة الإيجارات دفعت لإعطاء الأولوية لمن يدفع أكثر بغض النظر عن جنسيته.

وقالت عضو مجلس النواب: آن الأوان لفرض آلية للسيطرة على هذه الزيادات، والتي أصبحت تفوق القدرات المالية لكثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أصبحت الإيجارات تلتهم مرتبات وجيوب المواطنين.

فرض أسعار محددة بشأن الإيجار

وشددت على ضرورة أن تتصدى الحكومة بفرض أسعار محددة على الإيجارات وعدم ترك الأمر للعرض والطلب، من خلال وضع سقف لزيادة الإيجارات سنويًا أو وضع حد أقصي للإيجار، لحماية المستأجرين المصريين من الزيادات المفرطة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.

وأوضحت أن فرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن حد أدنى وأقصى لقيمة الإيجارات، ليست بدعة مصرية، وإنما فعلته الكثير من حكومات العالم مثل كندا وأمريكا وهولندا وبريطانيا والأرجنتين والسويد.

ضوابط قانون الإيجار الجديد

وأوضحت النائبة، أن قانون الإيجار الجديد ينص على زيادة قيمة الإيجارات سنويًا بحد أقصى 15 % لمدة خمس سنوات هي مدة التعاقد، لكن الواقع يشهد بعكس ذلك حيث أن السوق كله يعمل على عقود (سنة أو سنتين) كي يكون لدى المالك مرونة لوضع سعر جديد وفقًا لمتغيرات السوق.