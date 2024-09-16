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رئيس شركة العاصمة الإدارية: افتتاح المقر الجديد للشيوخ في أكتوبر

خالد عباس رئيس شركة
خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية

 أكد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الحكومة بالكامل تعمل بالعاصمة الإدارية من أكثر من عام، وهناك 50 ألف موظف يعملون فى الحي الحكومي بالشكل كامل.

وأشار إلى افتتاح وبدء تشغيل مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أنه تم الانتهاء من 70% من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، وتلقينا طلبات على أراض المنطقة الصناعية أكبر من مساحة المنطقة ذاتها.

وأكد تنفيذ العاصمة الإدارية على 3 مبادئ أساسية وهى مدينة خضراء ومستدامة وذكية.

ومن جانب آخر تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل بمدينة حدائق العاصمة، موضحًا أن المدينة، تحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها، منها 92802 وحدة بمحور منخفضى الدخل، و7368 وحدة بمساحات (100 - 110 - 120 م2)، بمحور متوسطى الدخل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم وجارٍ تشغيل وتنفيذ 81 مشروعًا خدميًا بمناطق وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، لخدمة سكانها، وتتنوع تلك الخدمات لتغطى جميع احتياجات السكان، وبها (مدارس ـ حضانات ـ أسواق تجارية - مخابز - مراكز طبية - وحدات صحية - ملاعب خماسية - مراكز شباب - موقف إقليمى - مجمع شرطى - غيرها).

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى العالم، وهو المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحور منخفضي الدخل، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.

 

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