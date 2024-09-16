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أخبار مصر

وزير الرى يشارك فى فعاليات المنتدى العربى السادس للمياه بالإمارات

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
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وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى  إلى مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه".

المنتدى العربى السادس للمياه


وفور وصوله، شارك  سويلم فى حفل إفتتاح المنتدى المنعقد بحضور عدد م الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالمياه بالعديد من الدول والمنظمات. 


وأكد وزير الري أنه حريص على المشاركة فى مثل هذا الفعاليات الإقليمية الهامة المعنية بقضايا المياه، مشيرا لأهمية هذا المنتدى فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية بما يسهم فى مواجهة تحديات المياه وتحقيق مبادئ الاستدامة خاصة مع تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية بالمنطقة العربية.
 

جدير بالذكر ان "المنتدى العربى السادس للمياه" ينعقد تحت عنوان "من أجل مستقبل مائى أكثر ازدهارا وقدرة على الصمود" ويستمر حتى يوم ١٨ سبتمبر الجارى، بمشاركة أكثر من ١٢٠ خبير عالمى، لمناقشة وضع استراتيجيات وحلول جديدة لضمان الأمن المائى الإقليمى وتعزيز الازدهار المستقبلى فى جميع أنحاء العالم العربي.

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وزير الموارد المائية والري دولة الإمارات العربية المتحدة المنتدى العربى السادس للمياه أبو ظبي

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