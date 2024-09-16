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أخبار مصر

تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 21000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 736 شاحنة و140 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 371 شاحنة و116 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، 365 شاحنة و24 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا  اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين  بوسيدون اكسبريس ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و310 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث كوين نفرتيتي، أور وأيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة ABRAHAM A على متنها 8000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان ومغادرة السفينة النوي إكسبريس فارغة إلى جدة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها.
 

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