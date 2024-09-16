الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليمات مشددة لقائدى القطارات الالتزام باجراءات التشغيل

قطار, فيتو
قطار, فيتو

 أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للراكب، وذلك تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ أى تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

على صعيد آخر قالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم، بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة أعمال الصيانة والطقس الحار.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، وفقا لتعليمات التشغيل. 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، وتقدمت بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الحديدية الفريق كامل الوزير وزير النقل

مواد متعلقة

اليوم، تعديل مواعيد تشغيل بعض القطارات

لضم البيانات لملف التحقيق، السكك الحديدية تعلن الانتهاء من تفريغ الصندوق الأسود لقطاري الزقازيق

أخبار مصر اليوم: مدبولي يبحث مع وزير المالية السعودي عددا من ملفات الشراكة.. إغلاق 4 مستشفيات خاصة لمخالفتها اشتراطات التراخيص.. وآخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الدور الثاني على موقع التنسيق

حادث قطاري الزقازيق يفتح ملف تطوير منظومة الإشارات.. 18.5 مليار جنيه تكلفة ميكنة 5 خطوط رئيسية.. وهذه أدوات السكك الحديدية للحد من الحوادث

السكك الحديدية: خط قطار "السادات - كفر داود" ينقل 300 ألف راكب يوميا

السكك الحديدية: تعديلات على مواعيد تشغيل بعض القطارات غدا

تداول 17 آلف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

بعد حادث قطاري الشرقية.. مطالب بسرعة تطوير منظومة الإشارات.. واجتماع عاصف لوزير النقل بقيادات السكك الحديدية

الأكثر قراءة

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي، تعرف على التغييرات كاملة

تسبب في توترات بين الصين والغرب.. ما أهمية مضيق تايوان ؟ (انفوجراف)

بدء إيقاف التشغيل الصيفى لهذه القطارات

مصير أحمد فتوح في حالة عدم التصالح مع أهل المجني عليه

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

بعدما أمر الصدر بطردها من سرايا السلام.. تعرف على ميليشيا "أزهريون" (إنفوجراف)

ads

منوعات

المزيد

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

إحباط محاولة هجرة جماعية من المغرب نحو أوروبا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 9- 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الاثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، الأسبوع المقبل

المزيد

انفوجراف

تسبب في توترات بين الصين والغرب.. ما أهمية مضيق تايوان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوط والقيود

بماذا نطق النبي عيسى وهو في المهد؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية