هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي، تعرف على التغييرات كاملة
كشف البنك التجاري الدولي cib، عن إجراء تغييرات في مجلس الإدارة، وبحسب إفصاح تم إرساله للبورصة.
وقرر البنك تعيين هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي وعضوا بمجلس الإدارة بدلا من حسين أباظة، وتعيين نيفين صبور عضو مجلس الإدارة الحالي كأول سيدة في تاريخ البنك رئيسا غير تنفيذي للبنك.
وبحسب إفصاح مرسل للبورصة المصرية، فقد تم تعيين عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي الحالي وإسلام ذكري الرئيس المالي للمجموعة والتخطيط الاستراتيجي الحالي وعضو مجلس إدارة البنك في كينيا، عضوين تنفيذيين بمجلس الإدارة.
كما تم تعيين توني مستشارا تنفيذيا إنجليزيا لمجلس إدارة البنك لتنفيذ تحول رقمي قوي في جميع معاملات البنك على مدار 3 سنوات.
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