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حوادث

قرارات جديدة للنيابة في اتهام 4 أطفال بهتك آخر بالبدرشين

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

 قررت نيابة الطفل بالجيزة حجز ٤ أطفال على ذمة التحريات في اتهامهم بهتك عرض صغير يبلغ من العمر ٣ سنوات، وتناوبوا الاعتداء عليه في مدينة البدرشين، ووثقوا جريمتهم بمقطع فيديو ليتفاخروا بها أمام أصدقائهم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته للتأكد من صحة الواقعة لما تمثله من خطورة، كما أمرت بعرض الطفل علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن الحادث.

وخلال التحقيقات قال والد الضحية: إنه لاحظ حالة إعياء على طفله الذي انهار بالبكاء وروى له تفاصيل ما تعرض من اغتصاب على يد الأطفال الباقين.

 

وأسفرت التحقيقات عن صحة الواقعة، وأن الأطفال المتهمين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 10 سنوات، استغلوا خروج الطفل البالغ من العمر 3 سنوات للعب أمام منزله واستدرجوه لمكان نائي وتناوبوا هتك عرضه والاعتداء جنسيا عليه.

وأضافت التحقيقات أن أحدهم قام بتصوير الجريمة بالفيديو، حتى تعالت صرخات الطفل المجني عليه، فتركوه ليعود إلى منزله، معتقدين أنه لن يتمكن من إبلاغ أحد بما تعرض له، إلا أن الطفل توجه إلى والده في حالة انهيار وبكاء هستيري، وأخبره بما حدث ليكتشف إصابات بجسد ابنه، فأسرع للإبلاغ بقسم شرطة البدرشين، وأحيل المحضر للنيابة، التي أصدرت قراراتها السابقة. 

 

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