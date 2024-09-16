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ثقافة وفنون

المخرج إسماعيل فاروق لـ"فيتو":"مش كل الشعبي بينجح وأتمنى العمل مع العوضي من جديد" (فيديو)

المخرج إسماعيل فاروق،
المخرج إسماعيل فاروق، فيتو

 كشف المخرج إسماعيل فاروق عن كواليس تحضيراته لمسلسل حق عرب مع أحمد العوضي، والذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وعن إمكانية تجدد تعاونه معه في عمل جديد.

المخرج إسماعيل فاروق وأحمد العوضي 

 وقال إسماعيل فاروق خلال لقائه مع “ڤيتو”:"أول ما الفكرة جاتلي لاقيتها فكرة جيدة وبتناقش موضوع شعبي جديد وبعيدة عن العمق، وإحنا بنعمل فن علشان الترفيه وعايزين نسلي الناس فعملنا موضوع اجتماعي يحمل دراما قوية جدا". 

 

نجاح مسلسل حق عرب 

وأضاف إسماعيل فاروق: “مش أي مسلسل شعبي بينزل بينجح ولكن اللي نجح الناس اللي عندها وعي وعرفت توصل وتخاطب الجمهور، وكل الزملاء وكل النجوم حققوا نجاح بنسب متفاوتة لأن الموضوع وجبة بتتقدم للناس ويشرفني جدا أقدم مع العوضي عمل جديد".  

وأكد فاروق أنه يجهز لفيلم سينمائي جديد بعنوان “هابي نيو يير" من المفترض عرضه في رأس السنة". 

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