مدحت صالح في الاستوديو لتجهيز أغنيتين جديدتين
يعيش الفنان مدحت صالح حالة من الانتعاش الفني بالوقت الحالي، بعد طرحه مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية بالمختصر المفيد الذي ضم 11 أغنية مختلفة.
أغاني مدحت صالح
ويجهز مدحت صالح بالوقت الحالي في الاستوديو أغنيتين جديدتين ومنهما واحدة بعنوان "مالوش تفسير"، استعدادا لطرحهما قريبا.
ومن ناحية أخرى، طرح مدحت صالح في شهر أغسطس الماضي، ألبوم بالمختصر المفيد علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.
ألبوم مدحت صالح الجديد بالمختصر المفيد
وضم ألبوم الفنان مدحت صالح الجديد 11 أغنية وهما كـ الآتي: “كذا ميزة، الجمال حتته، أرض أرض، عقبالي، العصفورة، في الجمال شهادات، وإيه تاني، السهرة حلوة، خدها قاعدة، فكك قضيها، بالمختصر المفيد”.
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