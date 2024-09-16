زوج يعتدي على زوجته بسكين بسبب خلافات أسرية في سوهاج

شهدت مدينة المراغة حادثا أسريا مروعا، حيث قام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته بسكين وأصابها بجروح شبه نافذة بالصدر والبطن، حيث تم نقلها إلى مستشفى المراغة المركزي لتلقى العلاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بوصول المدعوة صباح ع ع ا- سن 26 ربة منزل إلى مستشفى المراغة المركزي مصابه " جروح طعنية شبه نافذة بمنتصف الصدر وآخر بالبطن من الناحية اليسرى وآخر بمنتصف الظهر " وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ومقيمة بمركز المراغة.



المتهم يقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينهما



وقد تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم وبارشادة الأداة المستخدمة وخلال التحقيقات أفادت المصابة بإتهام زوجها المدعو ياسر م خ م- سن 42 عامل زراعي ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليها بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابتها بسبب خلافات بينهما