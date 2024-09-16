عامل يتخلص من حياته شنقا لمروره بحالة نفسية في سوهاج

تخلص عامل من حياته شنقا داخل منزله بدائرة مركز شرطة طما، لمروره بحالة نفسية سيئة، ونفت أسرته وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمود ذكى رئيس المباحث بتلقيه بلاغا بانتحار عامل يدعى أيمن ا م ف ع- البالغ من العمر 44 عاما، مقيم بذات الناحية بالطابق الثاني بمنزله بإستخدام حبل معلق، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

وبالانتقال والفحص تلاحظ وجود سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي طما المركزي.

التحقيقات تكشف أسباب الانتحار وتنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفادت والدته عدلية ع ع - سن 70 ربة منزل وشقيقه مجدي ا م ف ع- سن 59 عامل – ومقيمان بذات الناحية بمضمون ما سبق وعلى قيامه بذلك لسوء حالته النفسية ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهه الجنائية تحرر المحضر اللازم .