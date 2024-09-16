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رياضة

المثلوثي عن مباراة الشرطة الكيني: نقص الأكسجين من الصعوبات، والحفاظ على الكونفدرالية هدفنا الأول

المثلوثي، فيتو
المثلوثي، فيتو

تحدث التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام الشرطة الكيني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات عبر موقع نادي الزمالك الرسمي: “واجهنا بعض الصعوبات خلال مواجهة الشرطة الكيني، ومنها نقص الأكسجين بسبب ارتفاع الملعب عن سطح البحر”.

وأضاف: "حققنا الهدف من المباراة بالفوز خارج الديار، في أولى خطوات الفريق نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي".


وتابع المدافع الدولي التونسي تصريحاته قائلًا: "تعاهدنا كلاعبين على بذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على لقب الكونفدرالية، وهذه سمة الفرق الكبرى مثل الزمالك الذي ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".


وكان الزمالك قد استهل مشواره الأفريقي بالفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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