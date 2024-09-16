المثلوثي عن مباراة الشرطة الكيني: نقص الأكسجين من الصعوبات، والحفاظ على الكونفدرالية هدفنا الأول
تحدث التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام الشرطة الكيني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال حمزة المثلوثي في تصريحات عبر موقع نادي الزمالك الرسمي: “واجهنا بعض الصعوبات خلال مواجهة الشرطة الكيني، ومنها نقص الأكسجين بسبب ارتفاع الملعب عن سطح البحر”.
وأضاف: "حققنا الهدف من المباراة بالفوز خارج الديار، في أولى خطوات الفريق نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي".
وتابع المدافع الدولي التونسي تصريحاته قائلًا: "تعاهدنا كلاعبين على بذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على لقب الكونفدرالية، وهذه سمة الفرق الكبرى مثل الزمالك الذي ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".
وكان الزمالك قد استهل مشواره الأفريقي بالفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.