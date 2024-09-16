ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته 20 تذكرة شابو بسوهاج

ألقى رجال مباحث قسم شرطة طهطا القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة مسجل وبحوزته عدد 20 تذكرة شابو.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد البريري من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة يدعى (أ.ع) عمره ٤١ سنة مقيم شارع التحرير بالساحل وبحوزته عدد ٢٠ تذكره شابو.

وأكدت التحريات صدق المعلومات الواردة بقيام المتهم بالاتجار فى الشابو بقصد الاتجار للتربح والثراء السريع، حيث تمكنت القوة الأمنية برئاسة البريرى ومعاونيه النقيب هيثم عبد الحميد والنقيب احمد ابو حسوب من ضبطة وتحرير محضر رقم ٢٥٨٨ إداري ٢٠٢٤ قسم طهطا وأحيل للنيابة التحقيقات.

