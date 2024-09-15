لاعب نابولي يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإيطالي

نجح البرازيلي دافيد نيريس، الجناح المنضم حديثا لفربق نابولي، تألقه رفقة فريق الجنوب في الدوري الإيطالي، منذ انضمامه خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

رقم استثنائي حققه نيريس مع نابولي

نيريس تواجد على مقاعد بدلاء نابولي في مباراته أمام كالياري، مساء اليوم الأحد، بينما شارك في الدقيقة 81 بدلا من ماتيو بوليتانو، وعقب نزوله تمكن من صناعة الهدف الرابع لفريق نابولي، والذي سجله أليساندرو بونجيورنو.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نيريس هو أول لاعب يقدم تمريرة حاسمة في كل من مبارياته الثلاث الأولى بالدوري الإيطالي منذ بداية الشبكة في جمع مثل هذه البيانات بموسم (2004-2005).

كان دافيد صنع هدفا ضد بولونيا ثم بارما وأخيرا أمام كالياري، ليواصل البرازيلي توهجه مع فريق الجنوب.

جدير بالذكر أن نابولي اكتسح مضيفه كالياري، برباعية نظيفة، لحساب منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، ليصل الفريق للنقطة التاسعة في صدارة الترتيب.