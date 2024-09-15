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رياضة

أتلتيك بيلباو يخطف فوزا مثيرا من لاس بالماس 3-2 في الليجا

بيلباو، فيتو
بيلباو، فيتو

نجح فريق أتلتيك بيلباو في حصد 3 نقاط ثمينة بالفوز على مضيفه لاس بالماس بنتيجة 2/3، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني - الليجا، مساء اليوم الأحد.

أهداف مباراة بيلباو ولاس بالماس

تقدم بيلباو بهدفين في الشوط الأول سجلهما أويهان سانسيت ونيكو ويليامز في الدقيقتين 7 و30.

وقلص لاس بالماس الفارق بهدف سجله ساندرو راميريز في الدقيقة 58.

لكن الفريق الباسكي عزز تفوقه مجددا بهدف ثالث سجله أيتور باريديس في الدقيقة 76.

وأحرز أليكس مونيوز هدفا ثانيا لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

طرد لاعب أتلتيك بيلباو 

وأكمل بيلباو اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ميكيل ياوريجيزار في الدقيقة 56.

ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند نقطتين فقط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

 

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