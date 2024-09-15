هيئة الدواء: ضخ 50 ألف عبوة دواء شهير لمنع الحمل في الصيدليات بعد نقصه

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ 50 ألف عبوة من دواء جستافيمين أقراص منع الحمل في الصيدليات بعد أن تعرضت لنقص خلال الفترة الماضية.

ودواء جستافيمين من الأدوية الفموية المستخدمة لمنع الحمل ويحتوي على هرمون البروجيستين فقط.

استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

XELODA FILM C.TABS 500MG, DUSPATALIN CAPS RETARD 200MG 30, JANUMET FILM C.TABS 500MG, NEVILOB TABS 2.5MG

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هيئة الدواء المصرية قامت بضخ كميات إضافية من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية (الأنسولين، أمراض السكر، أمراض القلب، التهابات المعدة، فرط نشاط الغدة الدرقية، علاج الأورام، المضادات الحيوية، أدوية الحقن المجهري).

وأشارت أن أزمة نواقص الأدوية من المتوقع انتهائها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

وأكد توفير بدائل عدد من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية لـ(المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية، مضادات الالتهابات، مضادات الفيروسات، أدوية تنشيط الدورة الدموية الدماغية، أدوية موانع الحمل، أدوية أمراض السكر، أدوية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، علاج الدوار، التقزم ومشاكل النمو، أمراض القلب والضغط، العلاج الهرموني، الصداع النصفي، مذيب البلغم، أمراض الجهاز العصبي، علاج هشاشة العظام، أمراض الغدة الدرقية، خوافض حرارة الأطفال، صبغات الأشعة، الجلطات وتصلب الشرايين، أمراض الغدة الدرقية، علاج الأورام، اضطرابات انقطاع الطمث، التهابات الأذن، أمراض المسالك البولية والتناسلية، أمراض الحساسية، الأوعية الدموية، الحروق، نقص الحديد، مضاد الفطريات).