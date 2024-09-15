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أخبار مصر

استقبال حافل للبطل البارالمبي إبراهيم الخولي بمطار القاهرة بعد فوزه ببرونزية العالم للتنس الأرضي

استقبال حافل للبطل
استقبال حافل للبطل البارالمبي إبراهيم الخولي
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وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد  البطل المصري إبراهيم الخولي عقب تحقيقه الميدالية البرونزية لبطولة العالم للتنس الأرضى التي أقيمت في فرنسا في الفترة 7 إلى 15 سبتمبر 2024.

ويعد البطل إبراهيم أشرف الخولي رمزا من رموز قادرون باختلاف، فهو بجانب تفوقه الرياضى يشغل منصب معيد فى الجامعات المصرية من ذوي الهمم.

وحصل إبراهيم الخولي علي الميدالية البرونزية بعد منافسة قوية  بين 12 لاعبًا يمثلون فرنسا وأستراليا وكازاخستان وإيطاليا وإنجلترا ومصر.

من جانبها قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن مصر شاركت بلاعب واحد هو أشرف الخولي ومدربه محمد عبد الستار، وذلك في مشاركته الدولية الثانية، حيث سبق له المشاركة في بطولة العالم السابقة التي أقيمت في 2019 بأستراليا.

وأوضح الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية أن بطولة العالم البارالمبية الأخيرة حصل فيها إبراهيم الخولي علي الميدالية البرونزية في مسابقات الزوجي بالإشتراك مع لاعب من إنجلترا كما حصل علي المركز السادس في المسابقات الفردية.

وأشار الاتحاد المصري للاعاقات الذهبية الي أن الميدالية التي حصل عليها الخولي جاءت استكمال لمسيرة النجاحات والميداليات التي حققها لاعبي الاتحاد حيث سبق الفوز ٢٧ ميدالية متنوعة في بطولة العالم المجمعة للإعاقات الذهنية التي اقيمت العام الماضي في ٥ رياضيات مختلفة هي العاب القوي والسباحة والتنس الأرضي والكاراتية والفروسية والتي شارك فيها الاتحاد بـ35 لاعبا.

ولد إبراهيم الخولي عام ١٩٩٥ ويبلغ من العمر ٢٩ عاما بمتلازمة داون، ونجح خلالها في تحقيق العديد.

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إبراهيم الخولي بطولة العالم للتنس الأرضى قادرون باختلاف أبطال مصر البارالمبيين

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