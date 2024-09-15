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رياضة

نابولي يسحق كالياري برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

حقق فريق نابولي فوزا كاسحا على مضيفه كالياري، برباعية دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أهداف مباراة نابولي وكالياري 

تقدم نابولي عن طريق جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله خفيتشا كفاراتسيخليا، الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 70، سجل نابولي الهدف الثالث عن طريق روميلو لوكاكو.

وأضاف أليساندرو بونجيورنو، الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع نابولي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة مباراة مونزا وإنتر ميلان، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

 

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