معلومات الوزراء: ارتفاع صادرات مصر لأفريقيا 14.9% في 2023 "انفوجراف"

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (معدل ارتفاع قيمة صادرات مصر لأفريقيا خلال 2023 مقابل 2022).

وفي ضوء حرص الدولة المصرية على مضاعفة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، تضع الدولة ملف التصدير ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وفي هذا الصدد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، في نوفمبر 2021.

وتهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، الأمر الذي يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصةً في الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية وقبول لدى المستهلكين الأفارقة، وذلك لتعزيز الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية.