بإجمالي 3260 متقدما، انطلاق اختبارات تحديد المستوى برواق الخط العربي بالجامع الأزهر اليوم

تنطلق، اليوم الإثنين، اختبارات تحديد من المرحلة الأولى للدارسين برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بـ الجامع الأزهر وذلك بالفروع الخارجية، بمحافظات الغربية والإسكندرية والأقصر وأسوان وقنا وأسيوط، ويشارك في هذه الاختبارات نحو ٣٢٦٠ دارسا.

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر

وفي سياق سابق، ذكر د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، والذي يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي الإسلامي، وتم إعداد هذه الاختبارات لتكون شاملة، تغطي جميع المهارات بدءًا من الأساسيات وصولًا إلى تقنيات الكتابة المتقدمة.

وصرح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الخط العربي يُعَد فنًا من الفنون الجميلة، ويُستخدم في كتابة القرآن الكريم والنصوص الأدبية، ويسعى الأزهر الشريف من خلال رواق الخط العربي إلى الحفاظ على هذا الفن وتقديمه للأجيال الجديدة، مما يساهم في تعزيز الهوية الثقافية للأمة الإسلامية.

وتابع: وتُعَد هذه الاختبارات فرصة للطلاب لإظهار مهاراتهم وإبداعهم، مشيرًا إلى أن العديد من الطلاب عبروا عن حماسهم لهذه اللحظة، مؤكدين على مدى أهمية الخط العربي في حياتهم.