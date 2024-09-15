دوري أبطال إفريقيا، الهلال السوداني يعود بتعادل ثمين من ملعب سان بيدرو 2/2

اقتنص فريق الهلال السوداني تعادلا ثمينا من مضيفه فريق سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت على ملعب لوران بوكو بكوت ديفوار، مساء اليوم الأحد، في إطار ذهاب منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم فريق سان بيدرو بهدف في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه جي ستيفان بيدي، بينما تعادل محمد عبد الرحمن لفريق الهلال السوداني في الدقيقة 42.

وعاد فريق سان بيدرو الإيفواري للتقدم من جديد في الدقيقة 65، قبل أن يدرك الفريق السوداني التعادل في الدقيقة 84 عبر هدافه محمد عبد الرحمن.

وتقام مباراة العودة بين الهلال السوداني ونظيره سان بيدرو الإيفواري، بداية الأسبوع المقبل، لتحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الهلال السوداني، فيتو

الأهلي يفوز علي جورماهيا الكيني

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.