إغلاق موقع تنسيق الجامعات أمام طلاب المرحلة الثالثة غدا

يواصل موقع تنسيق الجامعات استقبال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، والتي من المقرر أن تختتم غدا الثلاثاء بدلا من اليوم الإثنين، نظرا لمد باب تسجيل الرغبات يوما إضافيا لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل.

تنسيق الجامعات 2024، وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا، لتنتهي المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.

مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يومًا إضافيًا

ويأتي ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من إتمام التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

ويمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي:

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وعلى أبنائنا الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة لطلاب المرحلة الثالثة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.