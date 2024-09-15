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رياضة

بمشاركة ديانج، الخلود يتعادل مع العروبة 3-3 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

ديانج
ديانج

الدوري السعودي، انتهت مباراة فريق الخلود أمام العروبة، بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد نادي الحزم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري السعودي “دوري روشن”.

تقدم الخلود بالهدف الأول عن طريق إليو ديانج في الدقيقة العاشرة، فيما تعادل اللاعب جان ميشيل سيري للعروبة في الدقيقة 27 من زمن المباراة، ثم عاود العروبة التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 46 عن طريق يوهان بيرج جوموندسون، ثم رد الخلود سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق أليكس كولادو

وعاود ايمانويل بواتينج التقدم لفريق العروبة بالهدف الثالث في الدقيقة 77، ثم أدرك الخلود التعادل الثالث عن طريق ميزيان موليدا في الدقيقة 89 

 

اليو ديانج لاعب الخلود السعودي، فيتو

تشكيل فريق الخلود أمام العروبة

وأعلن البرتغالي باولو دوراتي المدير الفني لفريق الخلود تشكيلة الخلود لمواجهة العروبة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: وليام تورست إيكونج - نوربيرت جيومبير - عبدالرحمن السفري - أليكس كولادو

الوسط: جاكسون موليكا - أليو ديانغ - حمدان الشمراني - كيفين ندورام

الهجوم: ميزيان موليد - عبدالله حسين الهوساوي

فريق العروبة، فيتو

تشكيل العروبة لمواجهة الخلود 

وأعلن البرتغالي ألفارو باتشيكو عن تشكيلة فريقه العروبة لمواجهة الخلود وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جايتان كوكي

الدفاع: حسين الشويش - إبراهيم الزبيدى - كورت زوما - كارلو موهار

الوسط: فهد الرشيدي - عبد العزيز الفقيهي - جيان ميشيل سيري - يوهان بيرج جوموندسون

الهجوم: ايمانويل بواتينج - كريستيان تيلو

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذه النتيجة حصد كل فريق أول نقطة له في مسابقة الدوري السعودي، واحتل العروبة المركز الخامس عشر، فيما احتل الخلود الالمركز السادس عشر

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