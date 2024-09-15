الدوري السعودي، الشباب يفوز على القادسية بهدف نظيف

الدوري السعودي، تغلب فريق الشباب على نظيره القادسية بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل ماجد عمر كنبه هدف فريق الشباب بمرمى القادسية في الدقيقة 14.

ماجد عمر كنبه، فيتو

تشكيل الشباب أمام القادسية

وضم تشكيل نادي الشباب بقيادة مديره الفني فيتور بيريرا، كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج.

خط الدفاع: نواف الصعدي، نادر الشراري، حسين الصبياني، ويسلي هوديت.

خط الوسط: جوستافو كويلار، بونافينتورا، مصعب الجوير، ماجد كنبة.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريستيان جوانكا.

تشكيل القادسية ضد الشباب

فيما ضم تشكيل القادسية الذي أعلنه ميشيل جونزاليس، كالآتي:

حراسة المرمى: كاستيلاس.

خط الدفاع: أبو الشامات، ناتشو، جهاد ذكري، جاستون ألفاريز.

خط الوسط: إيكي، ألمينا، نيثان، كاميرون.

خط الهجوم: تركي العمار، بيير إيمريك أوباميانج.