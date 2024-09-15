الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

لجنة الخريطة السياحية بسوهاج تتفقد عددا من المواقع الأثرية بأبيدوس (صور)

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج وزيارة للاماكن السياحية

قامت لجنة الخريطة السياحية برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بجولة تفقدية لمنطقة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا، بحضور الدكتور هيثم علي مدكور وكيل كلية الآثار للدراسات العليا بجامعة سوهاج، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وأعضاء اللجنة.

وذلك في إطار خطة المحافظة التي تم الإعلان عنها لوضع سوهاج على الخريطة السياحية، وتنفيذا لتكليفات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج ح للجنة المشكلة لتنفيذ تلك الخطة، بالمرور على جميع المناطق الأثرية بنطاق المحافظة، وبحث سبل التسويق والترويج الجيد لها، وتنميتها وفقا لمتطلبات العمل السياحي.

واستهل نائب المحافظ ومرافقيه من أعضاء اللجنة جولتهم بتفقد أحد الفنادق السياحية بأبيدوس، والذى تصل نسبة الإشغال الفندقى به حاليا 100%،  وبحث سبل الاستفادة القصوى من الفندق لخدمة الحركة السياحية بالمنطقة.

كما قامت اللجنة أيضا بزيارة معبد رمسيس الثاني والذى لم يفتح للزيارة حتى الآن، كما تم تفقد معبد سيتي الأول، ومعبد "الأوزوريون"، واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن تلك المواقع وأهميتها التاريخية والأثرية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن اللجنة التقت خلال زيارتها للمنطقة الأثرية عددا من السائحين والزوار من مختلف الجنسيات، وهو ما يعكس القيمة الأثرية والتاريخية الهامة للمنطقة، وقد أوصت اللجنة خلال زيارتها باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمعبد؛ بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال رصف طريق البلينا- أبيدوس المؤدي إلى المعبد فى أسرع وقت ممكن، وسبل الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية الهامة بمنطقة أبيدوس.

الجولة للوقوف على مستوى الاماكن السياحية 

وأوضح نائب المحافظ أن الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات التي تقوم بها اللجنة؛ والتي بدأت بزيارة متحف سوهاج القومي، ثم منطقة أخميم الأثرية للوقوف على مستوى الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، والمتطلبات الخاصة بها حتى تكون جاهزة لاستقبال الأفواج السياحية، وزيادة التدفق السياحي بتلك الأماكن التاريخية.

 

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𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 زيارة الاماكن السيا محمد عبدابهادى

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