بسبب كيس قمامة، مقتل طالب وإصابة شقيقه في الإسكندرية

أمرت نيابة شرق الإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام، بعد قتله طالب بكلية التربية الرياضية بعدة طعنات وإصابة شقيقه بعد أن حاول الدفاع عنه وذلك بسبب خلاف علي كيس قمامة.

ووجهت النيابة اتهامات بالقتل العمد للمتهم عقب تربصه بالمجني عليه وقتله أثناء تواجده في صالون حلاقة.

ولقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه طعنًا بسكين على يد عاطل تربص به بسبب مشاجرة بينهم فى منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، فيما توصلت التحريات ان مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب كيس قمامة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة وبحوزته السكين المستخدم فى الحادث.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة فلمنج داىرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شاب يدعى "مازن" طالب بكلية تربية رياضية يرتدي كامل ملابسه،وبمناظرتها تبين أصابتها بجروح طعنية بالبطن والصدر وجرح رضى بالرأس.

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، وعاطل يدعى "الروبى"، بسبب الخلاف على وضع "كيس قمامة" أمام العقار سكنه، تطورت إلى مشاجرة، ثم قام الأهالى بفضها.

واضافت التحريات ان المجنى عليه عقب ذلك توجه إلى صالون حلاقة بذات المنطقة لحلاقة شعره والإستعداد للذهاب إلى الجامعة لأداء امتحان إحدى المواد.

وففقا لشهود عيان قرروا ان احد أصدقاء المتهم أخبره بمكان تواجد المحنى عليه وعلى إثر ذلك صعد إلى منزله وأحضر سكين كبير"سنكى" وتوجه إلى صالوان الحلاقة وباغت المجنى عليه بضربة على راسه ثم سدد له عدة طعنات نافذة بالصدر والبطن حتى اخرج أحشاءه.

واضاف الشهود أن شقيق المجنى عليه حاول الدفاع عنه إلا ان المتهم تعدى عليه بالسكين حوزته ما اسفر عن إصابته بقطع بأوتار الذراع.

واضافت التحريات ان الاهالى وزملاء المجنى عليه،أسرعوا بحمله إلي إحدى المستشفيات،لإنقاذه إلا أنه توفى قبل محاولات أسعافه.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وضبط بحوزته السكين المستخدم فى الحادث وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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