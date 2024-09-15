الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

إزالة حالة تعدٍ بقرية سفلاق في سوهاج

إزالة حالة تعدى,
إزالة حالة تعدى, فيتو

قامت، اليوم، حملة مكبرة بإزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية داخل قرية سفلاق عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة قيراط، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن إزالة أى تعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

 

وشدد خالد محسب  رئيس مركز ومدينة  ساقلته على استمرار جهود الوحدة المحلية لمجلس قروي سفلاق بشأن الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا للتوجيهات بضرورة إعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين

يذكر أن الإزالة تمت تحت إشراف حسام أمين رئيس قرية سفلاق كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية علي الأراضي الزراعية تنفيذا لأحكام القانون حيال المخالفات
 

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محافظ سوهاج إزالة تعديات سفلاق خالد محسب تعدي على الأراضي الزراعية

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