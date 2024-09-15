إزالة حالة تعدٍ بقرية سفلاق في سوهاج

قامت، اليوم، حملة مكبرة بإزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية داخل قرية سفلاق عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة قيراط، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن إزالة أى تعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

وشدد خالد محسب رئيس مركز ومدينة ساقلته على استمرار جهود الوحدة المحلية لمجلس قروي سفلاق بشأن الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا للتوجيهات بضرورة إعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين

يذكر أن الإزالة تمت تحت إشراف حسام أمين رئيس قرية سفلاق كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية علي الأراضي الزراعية تنفيذا لأحكام القانون حيال المخالفات



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