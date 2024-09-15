توزيع الشربات وأمسيات دينية، احتفالات المولد النبوي من مسجد محمد موسى بالإسكندرية (فيديو)

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في محافظة الإسكندرية يختلف عن الاحتفال بباقي المحافظات، حيث يقوم الأهالي بتوزيع الشربات والحلوى على المارة ابتهاجا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي المساجد يبدأ الاحتفال من بعد العصر بالابتهالات والأناشيد وتوزيع الشربات على المصلين داخل المسجد وخارجه في فرحه كبيرة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأجرت فيتو بثا مباشر من مسجد محمد موسى بحي العجمي غرب الإسكندرية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

واحتفل رواد المسجد بقيادة الشيخ أبوالمعارف أحمد سلاطين إمام وخطيب المسجد، بالمولد النبوي الشريف، بمجلس الصلاة على النبي وابتهالات وأناشيد لأحد رواد المسجد الشيخ عبدالله، وجري توزيع الشربات علي المحتفلين داخل المسجد وخارجه وعلى المارة وسط إقبال كبير منهم.

قال الشيخ أبو المعارف، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو تواصل للأجيال وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والتذكير بالعمل على الاقتداء بسنته وهو الأهم ولا ضير ولا حرمانية في هذا.

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