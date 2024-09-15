الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توزيع الشربات وأمسيات دينية، احتفالات المولد النبوي من مسجد محمد موسى بالإسكندرية (فيديو)

الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيتو

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في محافظة الإسكندرية يختلف عن الاحتفال بباقي المحافظات، حيث يقوم الأهالي بتوزيع الشربات والحلوى على المارة ابتهاجا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وفي المساجد يبدأ الاحتفال من بعد العصر بالابتهالات والأناشيد وتوزيع الشربات على المصلين داخل المسجد وخارجه في فرحه كبيرة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأجرت فيتو بثا مباشر من مسجد محمد موسى بحي العجمي غرب الإسكندرية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

 

واحتفل رواد المسجد بقيادة الشيخ أبوالمعارف أحمد سلاطين إمام وخطيب المسجد، بالمولد النبوي الشريف، بمجلس الصلاة على النبي وابتهالات وأناشيد لأحد رواد المسجد الشيخ عبدالله، وجري توزيع الشربات علي المحتفلين داخل المسجد وخارجه وعلى المارة وسط إقبال كبير منهم.

 

قال الشيخ أبو المعارف، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو تواصل للأجيال وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والتذكير بالعمل على الاقتداء بسنته وهو الأهم ولا ضير ولا حرمانية في هذا.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أدلة الاحتفال بالمولد النبوى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالإسكندرية مسجد محمد موسي بالهانوفيل احتفال بالمولد النبوي الشريف أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

بالعصيدة والشربات، أبرز مظاهر احتفال أهالي الإسكندرية بذكرى المولد النبوي

ولد الهدى فالكائنات ضياء.. المسلمون يحتفلون بميلاد خير البرية.. الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الاحتفال.. وتوضح الطريقة الشرعية لإحياء الذكرى

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

لحل المشكلات العالقة، مدبولي يستهل زيارته للرياض بلقاء وزير الاستثمار السعودي

انخفاض ملحوظ في أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالأسواق

ads

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية