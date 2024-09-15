تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية خلال حملة مكبرة بالمنوفية

شنت اليوم الأحد، مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، برئاسة المحاسب أسامة عز الدين وكيل الوزارة حملة تفتيشية بالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للمرور على المخابز البلدية بقرية طوخ طنبشاز

تم تحرير ٢٠ مخالفة تموينية تنوعت بين عدد ٢ نقص وزن و٥ مخالفات مواصفات و١٠ مخالفات عدم نظافة و٣ مخالفات عدم الإعلان عن المواعيد.



كما تم تحرير ١٦ مخالفة تموينية لمخابز شنتنا الحجر حيث تم تحرير ٤ محاضر نقص وزن و٣ مخالفات مواصفات و٤ مخالفات عدم نظافة و٤ مخالفات عدم إعطاء بون ومخالفة عدم الإعلان عن المواعيد.

إنتاج رغيف الخبز

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية والتعامل معها، وذلك فيما يخص منظومة عمل المخابز البلدية والتأكد من أوزان وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضاء المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.