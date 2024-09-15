الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

إحالة العاملين المتغيبين عن العمل بمستشفى نقادة المركزي فى قنا للتحقيق

قنا، فيتو
قنا، فيتو

أجرى حسين الزمقان، رئيس مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، جولة تفقدية  على مستشفى نقادة المركزي للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى ولوحظ  غياب عدد من العاملين سيتم إحالتهم للتحقيق. 


وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمتابعة المصالح الحكومية بدائرة المركز.

 

زيارات ميدانية بقنا 
كما أجرى جولة ميدانية،لمتابعة المصالح الحكوميه بنطاق قرية البحري قمولا حيث استهدف في زيارته الوحدة الصحية بدنفيق وعند الزيارة وجد  الوحدة الصحية مغلقة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.


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