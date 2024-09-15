رفع 300 متر ناتج تطهير الترع والمصارف في قنا

تابع محمد رضوان، رئيس الوحدة المحلية لقرية هــــو، التابعة لمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا ،بمتابعة اعمال النظافة الدورية اليومية، حيث استهدفت الحملة رفع نقاط التجمع ورفع التراكمات ومخلفات القمامة وناتج تطهير الترع حيث تم اليوم رفع ما يقرب من 300 متر مخلفات تطهير ترعة الرنان الكبيرة بجوار كوبرى الخمايسه بمعرفه احد المقاولين المكلف من هندسة رى نجع حمادى.

بالاضافة إلى حملات النظافة التى تجوب كافة أنحاء الوحدة القروية . حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.



كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية.

ملف النظافة العامة

مشيرًا أن لدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

جاء ذلك بناء على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظًا على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى، وتنفيذا للتعليمات.